В Симферополе приняли бездефицитный бюджет на 2023 год

Депутаты Симферопольского городского совета приняли бюджет на 2023 год и на плановый период 2024- и 2025 годов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутаты Симферопольского городского совета приняли бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

– В 2023 году общий объем городских доходов составит порядка 11,2 миллиардов рублей. Такую же сумму составят расходные обязательства. Таким образом, бюджет Симферополя является бездефицитным, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму приняли бюджет республики на 2023 год. Ожидается, что в следующем году доходы республиканской казны составят 228,3 миллиарда рублей, расходы - 236,5 миллиарда рублей, дефицит - 8,2 миллиарда рублей.

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