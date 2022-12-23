В Симферопольском клиническом роддоме №1 закончился капремонт

Фото: Крымская газета

В Симферопольском клиническом родильном доме №1 подошел к концу капремонт женской консультации и отделения гинекологии. На эти цели было израсходовано около 110 миллионов рублей.

- Заменили системы водоснабжения и канализации, а также систему теплоснабжения. Отремонтирован фасад и все этажи здания, - цитирует Крымская газета главврача роддома Дмитрия Беглицэ.

Также, по его словам, в здании отремонтировали вентиляцию и создали систему резервного водоснабжения. Кроме того, теперь здание доступно для маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что в Севастополе досрочно завершили капремонт здания спортзала и мастерских школы №12. Порядка 20 лет здание стояло законсервированным.

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