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НовостиЭкономика23 декабря 2022 14:10

В Крым на новогодние праздники поездами планируют перевезти 250 тысяч человек

Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

В период новогоднего пика перевозок - с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года поездами на Крымский полуострова, по планам, будет перевезено порядка 250 тысяч пассажиров.

Как пишет КИА со ссылкой на гендиректора компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова, это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чтобы удовлетворить спрос, назначены дополнительные поезда из Петербурга и Москвы.

Ранее сообщалось, что в составе поезда «Таврия» Санкт-Петербург - Севастополь появились новые вагоны. Если пассажирам понравится новый дизайн, так будут выглядеть все новые вагоны составов «Таврия».

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