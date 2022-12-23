На отдых - с пушистым другом: Севастополь и Феодосия вошли в пятерку популярных мест отдыха с питомцами

С любимыми животными не хочется расставаться даже на отдыхе Фото: Ирина ГЕРЦ

С любимыми четвероногими друзьями не хочется расставаться даже на отдыхе. Поэтому многие хозяева берут питомцев с собой. В топ популярных направлений, куда россияне приезжали вместе с питомцами в 2022 году, вошли города Крымского полуострова - Феодосия и Севастополь. Такие данные предоставил сервис по бронированию жилья Tvil.ru.

Самым популярным городом для любителей возить с собой питомцев стал Сочи. А на втором месте оказалась Феодосия. По данным сервиса, с четвероногими любимцами на родине Ивана Айвазовского в среднем в этом году оставались на пять ночей. Жилье обходилось чуть менее трех тысяч рублей в сутки.

Город-герой Севастополь замкнул пятерку городов-лидеров милого топа. Хозяева пушистиков оставались здесь на пять ночей, и тратили примерно 2 тыс. 821 рубль в сутки.

- Анализируя направления и продолжительность поездок, можно предполагать, что в большинстве своем это отдых на курорте или транзитные и деловые поездки, - говорится в сообщении.