Мемориал памяти погибших в результате взрыва в жилом доме в Евпатории в 2008 году. Фото: Александр Лоскутов/Telegram

В Евпатории вспоминают жертв трагедии 2008 года, которая унесла жизни 27 человек, в том числе троих детей. Фото мемориала и горящих цветов выложил у себя в Telegram временно исполняющий обязанности главы администрации города Александр Лоскутов.

- 24 декабря Евпатория помнит,- подписал он.

14 лет назад, 24 декабря 2008 года, около 22:00 в Евпатории в 5-этажном жилом доме на улице Некрасова, 67, произошел взрыв газа. Погребенными под завалами оказались почти три десятка человек.

Взрыв произошел в мастерской подведомственного горисполкому предприятия, где хранились баллоны с кислородом и ацетиленом.

В 2011 году на месте разрушенного взрывом дома открыли мемориал в память о погибших.

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