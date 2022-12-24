В Севастополе гадалка украла у пассажирки рейсового автобуса 1,5 тысячи рублей

Гадалка выхватила деньги из рук 20-летней девушки и отказалась отдавать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Севастопольские полицейские по горячим следам задержали 31-летнюю женщину, которая под предлогом оказания «магических услуг», похитила у пассажирки рейсового автобуса «Севастополь-Бахчисарай» 1, 5 тысячи рублей.

Как сообщает полиция Севастополя, ворожея предложила погадать 20-летней девушке и спросила есть ли у нее деньги.

- Заинтересовавшаяся девушка открыла свой кошелёк, чтобы достать 50 рублей. Воспользовавшись этим обстоятельством, незнакомка выхватила из рук пассажирки 1,5 тысячи рублей и спрятала в карман. На требования потерпевшей вернуть похищенное, ворожея ответила отказом,- сообщили в полиции.

Об инциденте девушка сразу же сообщила в полицию, поэтому скрыться гадалка не успела. Ее задержали сотрудники уголовного розыска. Ворожеей оказалась жительница одного из соседних регионов. Похищенные деньги у нее изъяли и вернули владелице.

Против задержанной завели уголовно дело по статье о грабеже, ей грозит до четырёх лет тюрьмы.

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