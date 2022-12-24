Керченская переправа с начала октября перевезла 36,5 тысяч автомобилей

Керченская переправа возобновила свою работу в ночь на 9 октября. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла 51 тысячу пассажиров и 36,5 тысяч автомобилей. Об этом сообщает министерство транспорта РФ.

- Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1208 рейсов, - отметили в минтрансе.

Также сообщается, что в общей сложности через Керченский пролив паромы перевезли 4 154 железнодорожных вагона.

По состоянию на 24 декабря штормовых предупреждений по проливу нет. Переправа работает в штатном режиме.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила свою работу в ночь на 9 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту. Движение грузовиков по транспортному переходу было приостановлено на время восстановительных работ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50