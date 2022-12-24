Коронавирусом в Крыму за сутки заболел 31 человек

В Крыму продолжают болеть коронавирусом Фото: Александра Тимощенко

Министерство здравоохранения Крыма продолжает публиковать статистику по заболевшим новой коронавирусной инфекции в республики. За минувшие сутки, по данным ведомства, вирус подтвердился у 31 человека. Пять из них были госпитализированы.

Таким образом всего с начала пандемии Covid-19 в Крыму заболели 210 532 человека. Скончались 5 412 крымчан.

Напомним, накануне директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко сообщил, что сейчас на полуострове растет заболеваемость тяжелым гриппом, от которого, как и при коронавирусе, страдает вся дыхательная система, в том числе легкие.

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