В Никитском ботаническом саду показали игрушки, которыми украсят новогодний секвойядендрон

К Новому году украсят секвойядендрон, который растет у входа в Никитский ботаничекий сад. Фото: Никитский ботанический сад/TG

В Никитском ботаническом саду готовятся украсить к Новому году знаменитый секвйядендрон, который растет у входа в сад. Игрушки для новогоднего дерева создавались руками детей. Несколько коробок с украшениями ждут понедельника - 26 декабря наряжать сейквойядендрон будут с помощью специального крана.

- Ура родителям, детям и учителям из четвертой школы! Они как и в предыдущие годы проявили большую фантазию и мастерство. Смотрите, какие здесь и лошади, и снеговики, и домики, и подарки, и часы, и даже белая роза, - говорят сотрудники Никитского сада.

Акцию «Нарядим секвойядендрон вместе!» в Никитском ботаническом саду объявили 16 декабря. Игрушки для дерева должны быть сделаны своими руками, их размер не должен быть меньше 30 сантиметров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50