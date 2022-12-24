Многотысячную зимовку водоплавающих птиц зафиксировали на побережье у Казантипского заповедника

Чирки-свистунки в бухте Кубы. Фото: Наталья Литвинюк

Более 3 тысяч водоплавающих птиц зафиксировали в акватории Азовского моря у Казантипского заповедника. Они прилетели зимовать или остановились на отдых, сообщает ФГБУ «Заповедный Крым» со ссылкой на сотрудника государственного природного заказника «Казантипский» Наталью Литвинюк.

- В каждой бухте 300 - 600 особей, большими и малыми стаями. Спят на воде, отдыхают, чистят перышки на прибрежных камнях, достают еду в зарослях водорослей и морских трав, иногда большие гоняют маленьких, - отметила Литвинюк.

В восточных бухтах, как сообщила специалист, было учтено 1008 особей кряквы и 1716 особей Чирка-свистунка. Кроме них замечена шилохвость, свиязь, и одна особь серощёкой поганки, которая не встречалась в заповеднике больше десяти лет.

Кроме того в заповеднике зафиксировали несколько особей лысухи, черношейной поганки, сизой чайки, а также заметили одного лебедя.

Сама территория заповедника сейчас закрыта для посетителей, но разглядеть все эти виды зимующих птиц можно в бухтах Белокаменской возвышенности.

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