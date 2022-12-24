Стала известна стоимость билета на новогодний «Трамвай желаний» в Евпатории

С 26 декабря в Евпатории запустят новогодний "Трамвай желаний". Фото: Александр Лоскутов/Tg

Билет на новогодний «Трамвай желаний» в Евпатории будет стоить 600 рублей. Об этом говорится на сайте обзорных экскурсий города «Малый Иерусалим».

Сама прогулка на трамвае по городу будет длиться 1 час. Посетителей ждет увлекательный рассказ экскурсовода о многовековой истории Евпатории.

На сегодняшний день билеты на экскусию на 26 декабря раскуплены, предзаказ доступен на 27 и 29 декабря. Трамвай будет отправляться с Театральной площади в 15:00.

Напомним, полноценный экскурсионный маршрут с Дедом Морозом и Снегурочкой власти города планируют запустить с 26 декабря. Кроме того, рассматривается вариант специальной поездки для тех, кто захочет встретить Новый год в трамвае.

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