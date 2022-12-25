Погода на 25 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: нагрянули дожди

На Крымские полуостров нагрянули дожди.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Погоду определяет зона атмосферного фронта. Пройдут дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Днем северо-западный 8-13 м/с., температура воздуха +7...+9°.
В Севастополе облачно. Дождь. Днем северо-западный ветер до 14 м/с., тепло +10…+12°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +8…+9°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +8…+9°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Керчи +6…+9°, юго-восточный ветер 2-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +6…+9°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +7…+8°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +5…+7°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +5…+7°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +9…+12°.
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