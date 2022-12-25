Где в Симферополе 26 декабря отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 декабря часть Симферополя останется без электричества. Свет в отдельных районах столицы Республики Крыма отключат с восьми утра до пяти вечера.

В компании «Крымэнерго» объяснили, что отключения линий электропередачи запланированы из-за плановых ремонтных работ.

Где в Симферополе не будет света с 8.00 до 17.00:

- улицы Московская, 37, 39; Стрелковая, 2-26 , 1-19 ; Чонгарская, 30-48 , 39-55 ; Куйбышева, 42-96 , 67-83 ; Общественная, 48-58 , 47-63 ; Ген. Захарова, 4-22 , 1-15А ; Лермонтова, 17-37 ; Фруктовая, 55-61/81 ; Донская, 4-6 , 1-11 ; Титова, 26-40 , 77; Грибоедова, 66-124 , 41-71/2 ; Партизанская, 2-14 , 1-11 ; Рубцова, 2-38 , 1-35 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Смирнова, 2-18 , 1-15 ; Буденного, 2-12 , 1-15 ; Левкина, 1-15; Караимская, 16; Чехова, 34-42 , 17-33;

- переулки Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Фруктовый, 28/38; Совхозный, 10-16 , 7-13 ; Вольный, 24;

- проспект Победы, 49-97.

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