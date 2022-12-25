Фото: Михаил Афанасьев/Tg

В Симферополе продолжается благоустройство придомовых и общественных территорий, сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев.

По его словам, на всех объектах работы уже на завершающем этапе. На каждой территории проводится асфальтирование, установка МАФов, уборка и многое другое.

- Хочу отметить, что несмотря на выходной день, на объектах присутствуют не только рабочие, но и представители подрядчика и сотрудники администрации, - написал Афанасьев в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что Детский парк Симферополя благоустроят за 48 миллионов рублей. Контракт заключен до конца текущего года.

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