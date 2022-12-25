Синоптики обещают в Крыму дождливое воскресенье

Днем столбики термометров покажут +7...+9 градусов Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму в воскресенье ожидается дождь. Ранее на 25 и 26 декабря было объявлено штормовое предупреждение в связи с осадками и сильным ветром. Снега синоптики не обещают.

- Ветер юго-западный с переходом днем в понедельник на северо-западный до 8-13 метров в секунду, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1…+6, на южном побережье до +9; днем + 5…+10, - говорится в сообщении.

В крымской столице облачно с прояснениями, ожидаются осадки. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный до 8-13 метров секунду. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов; днем +7...+9.

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