В симферопольской Спортивной школе № 2 прошли соревнования волейболисток

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на базе Спортивной школы № 2 прошло Открытое предновогоднее первенство города Симферополя по волейболу среди команд девочек до 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе местной горадминистрации.

- По итогам упорной борьбы призовые места заняли 1 место - команда МБУ «‎Спортивная школа № 2 г. Симферополь-1»‎‎ , тренер Ткаченко Н.М., Ткаченко О.В. 2 место - команда МБОУ «Молодежненская школа № 2» Симферопольского района, тренер Сагайдак О.И. 3 место - команда волейбольного клуба «Энель», тренер Душкевич Е.Б., - говорится в сообщении.

Напомним, ранее фигуристы Спортивной школы №4 в Симферополе приняли участие в показательных выступлениях. Это самое молодое отделение по фигурному катанию в Симферополе. Оно открылось только в этом году. В нем занимаются порядка 30 ребят, у которых есть перспектива дальнейшего развития как в Симферополе, так и в Республике Крым.

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