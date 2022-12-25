Крым за 2022 год посетили 26 иностранных делегаций

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Крым в 2022 году, несмотря на отсутствие авиасообщения, посетили 26 иностранных делегаций, в 2023 году власти региона ожидают такое же количество гостей.

Как сообщил глава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, по большей части в Крыму интересны партнеры из стран, которые принимают участие в санкционной политике.

- Все-таки нам удается прорывать информационную блокаду и показывать реальную картинку о событиях, которые происходят у нас в Крыму и за пределами Крыма, - сообщил Юрий Гемпель ТАСС.

Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов обсудил с премьером Южной Осетии расширение двустороннего сотрудничества. Южноосетинская делегация посетила Крым с рабочим визитом.

Еще ранее, в конце ноября, Крым с рабочим визитом посетил президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. В 2019 году между Советом министров Республики Крым и Правительством Республики Южная Осетия было подписано соглашение о сотрудничестве.

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