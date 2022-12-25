Предстоящие праздники в Крыму пройдут под слоганом «Новый год в Крыму как дома»

Новогодние праздники в Крыму пройдут под слоганом "Новый год в Крыму как дома" Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Предстоящие зимние праздники на Крымском полуострове пройдут под слоганом «‎Новый год в Крыму как дома», сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, большая часть туристов воспринимает Крым, как регион, где можно встретить праздник тепло и по-семейному.

- Доступны и новые туристические объекты: гигантские качели на Ай-Петри, популярное Черепашье озеро, новогодние ярмарки и празднично украшенные набережные. Винные парки и фермерские сыроварни, винодельни с историей, устричные хозяйства также готовы подарить праздничную атмосферу гостям и жителям Крыма, - подчеркнул министр.

Ранее глава Минтуризма РК сообщил, что загрузка лучших крымских гостиниц и отелей в Новый год составляет около 80-90%. По его словам, на праздники для посетителей объектов размещений действует хорошая система скидок, зимний отдых на полуострове становится особенно выгодным не только для самих крымчан, но и для гостей Крыма.

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