В Симферополе 25 декабря почтили память крымчан, погибших в Афганистане

Мемориал в Симферополе «Крымчанам, погибшим в Афганистане». Фото: simadm.ru

В Симферополе, у мемориала «Крымчанам, погибшим в Афганистане», 25 декабря прошло мероприятие, посвященное Дню ввода ограниченного контингента советских войск на территорию Афганистана.

- Эти люди укрепили традиции, заложенные в годы Великой Отечественной войны. В нашей стране это передается из поколения в поколение. То, что у нас проводятся такие мероприятия, отмечаются эти памятные даты, не предается забвению подвиг людей - цитирует КИА первого зампредседателя Госсовета РК Ефима Фикса.

Справка: 25 декабря 1979 года по наведнному мосту через реку Амударья в районе города Термез Узбекской ССР начался ввод в Афганистан на кабульском направлении 108-й советской мотострелковой дивизии. Одновременно советско-афганскую границу пересекли самолеты военно-транспортной авиации с личным составом и боевой техникой 103-й воздушно-десантной дивизии. Всего, по данным Минобороны РФ, в период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года на территории Афганистана прошли военную службу 620 тысяч советских военнослужащих.

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