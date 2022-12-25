В столице Крыма 25 декабря провели квест «Я знаю Симферополь - я живу здесь!»

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

25 декабря 20 экскурсоводов из разных уголков Крыма собрались в центре столицы республики, чтобы пройти квест «Я знаю Симферополь - я живу здесь!».

- Профессионалы туристической отрасли из Белогорска, Алушты, Сакского района, Феодосии, Керчи и Джанкоя в сопровождении четырехлапого помощника с интересом разгадывали кроссворды, участвовали в викторине и выполняли задания квеста, - говорится в сообщении пресс-службы местной горадминистрации.

В Симферополе 20 экскурсоводов собрались в центре Симферополя для прохождения квеста «Я знаю Симферополь - я живу здесь!».

Напомним, ранее в Крыму подвели итоги предновогоднего марафона сельскохозяйственных ярмарок. Сельхозтоваропроизводители привезли почти 20 тонн овощей, фруктов, мясной и молочной продукции.

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