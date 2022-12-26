В Крыму в последнюю неделю декабря ожидаются дожди и потепление до +11

В понедельник в Крыму действует штормовое предупреждение Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму на этой неделе синоптики обещают потепление до +11 градусов, а также сильные дожди.

- В понедельник ночью +1…6, днем температура понизится до +3…8 градусов. И все это будет сопровождаться скоротечными осадками ливневого характера. Плотный ветер западных румбов 5-10 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду, - сообщил ведущий специалист центра погоды «‎ФОБОС»‎ Евгений Тишковец в эфире радио «‎Спутник в Крыму»‎.

Во вторник столбики термометров будут показывать ночью +1...6 градусов, днем до +11 градусов. В среду прохладнее - до +7 градусов и дождь. В четверг температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +10 градусов. К концу недели в светлое время суток температура достигнет +10 градусов.

Напомним, в Крыму 26 декабря действует штормовое предупреждение в связи с дождями и сильным ветром.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50