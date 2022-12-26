В период праздников в Симферополе будет работать 70% сотрудников городских служб

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В период новогодних праздников в крымской столице продолжит трудиться не менее 70% сотрудников городских служб.

- Наряду с уборкой улиц, парков и скверов, обращаю внимание руководителей управляющих компаний на уборку и поддержание должного санитарного состояния придомовых территорий в период праздников, - сообщил глава местной горадминистрации Михаил Афанасьев.

Также он поручил профильному заместителю взять контроль вопрос вывоза бытовых отходов с территорий контейнерных площадок.

Напомним, в Симферополе продолжается благоустройство придомовых и общественных территорий. На всех объектах работы уже на завершающем этапе.

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