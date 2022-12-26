Паромами через Керченский пролив перевезено почти 53 тысяч пассажиров с 9 октября

Штормовых предупреждений по проливу на сегодня нет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 9 октября паромами через Керченский пролив было перевезено 52 811 пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 26 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 52 811 пассажиров, 37 999 единиц автотранспорта и 4 279 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

За указанный период паромами в обе стороны был выполнен 1251 рейс. Штормовых предупреждений по проливу на сегодня нет.

Напомним, ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» до 2 января. Запрет на полеты в аэропорты юга России будет действовать еще как минимум неделю.

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