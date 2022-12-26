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НовостиЗдоровье26 декабря 2022 8:00

В Крыму на утро 26 декабря выявили 30 новых случаев COVID-19

В Севастополе за последние 24 часа зафиксировали 24 новых заболевших коронавирусом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым по состоянию на утро 26 декабря выявили 30 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 210 59. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

- За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 621 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, выздоровевших за весь период - 203 187, - говорится в сообщении.

Смертей от коронавируса в республике за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На территории города Севастополя за минувшие сутки выявили 24 новых случая заболевания COVID-19, за все время - 97 130.

- За последние сутки в ковидные стационары был госпитализирован 1 человек. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 47 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

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