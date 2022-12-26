В Крыму на утро 26 декабря выявили 30 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым по состоянию на утро 26 декабря выявили 30 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 210 59. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

- За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 621 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, выздоровевших за весь период - 203 187, - говорится в сообщении.

Смертей от коронавируса в республике за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На территории города Севастополя за минувшие сутки выявили 24 новых случая заболевания COVID-19, за все время - 97 130.

- За последние сутки в ковидные стационары был госпитализирован 1 человек. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 47 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50