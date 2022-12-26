Четыре улицы Симферополя остались без воды до вечера 26 декабря

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Несколько улиц Симферополя до вечера понедельника остались без воды ввиду ремонта на внутридомовых сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма».

- До 18.00 <...> будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Воровского, 60, 24б, 24в, 24, 22 (частично), улица Студенческая, улица Красноармейская, улица 8 Марта, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, где в Симферополе 26 декабря отключат свет. Крымские энергетики приводят в порядок оборудование.

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