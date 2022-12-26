Ялтинца осудили на три года колонии за смертельное ДТП, совершенное в пьяном виде

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ялте осудили 41-летнего местного жителя, который на большой скорости насмерть сбил 50-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- В суде установлено, что в ноябре 2021 года подсудимый, управляя автомобилем «KIA SORENTO» в состоянии алкогольного опьянения, двигался по дороге «Ялта - Севастополь». Превышая разрешенную скорость движения, мужчина допустил наезд на 50-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении.

Пострадавшая скончалась на месте. Решением суда мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также на два года его лишили права садиться за руль.

Напомним, четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Кировском районе Крыма 16 декабря. Одну из пострадавших пришлось деблокировать из машины с помощью спецоборудования.

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