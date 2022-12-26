Керченская паромная переправа в новогодние праздники будет работать в штатном режиме

В новогодние праздники Керченская паромная переправа будет работать непрерывно, но с учетом погодных условий Фото: Иван МАКЕЕВ

Работа Керченской паромной переправы 26 декабря будет осуществляться в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

- Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, временами небольшой дождь, видимость хорошая, волна 20-70 см, температура воздуха +5… +7 градусов, температура воды в море +5…+6 градусов Цельсия, - говорится в сообщении Минтранса.

В новогодние праздники работа паромной переправы также не изменится - она будет работать непрерывно, но с учетом погодных условий. Как добавили в пресс-службе Минтранса России, с 9 октября по 26 декабря паромы в общей сложности выполнили уже 1 тыс. 251 рейс. Перевезено через пролив в обе стороны было 52 тыс. 811 пассажиров, почти 38 тысяч транспортных средств и 4 тыс. 279 железнодорожных вагонов.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила работу после двух лет консервации сразу после ЧП на Крымском мосту. Сделать это удалось буквально за считанные часы.