В Ялту из Москвы направлено оборудование для участников СВО на восемь млн рублей

Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялту из Москвы направлено оборудование и обмундирование для участников СВО стоимость восемь миллионов рублей. Об этом сообщила глава администрации курортной столицы Крыма Янина Павленко.

По ее словам, в грузе тепловизоры, квадрокоптеры с системами сброса груза, аккумуляторы и зарядные устройства, карематы, кровоостанавливающие жгуты-турникеты, тактические перчатки и очки, флисовые балаклавы и многое другое.

- К середине недели груз будет в Ялте, далее - отправляем его непосредственно в зону СВО, - написала Павленко в своем Tg-канале.

Ранее в Ялте волонтеры штаба «Мы вместе» собрали новогодние подарки для участников СВО. В наборы вошли сладости, вязаные шапки, балаклавы, а также письма детей.

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