Кабмин направит 3 млрд рублей на ремонт дорог в Крыму, Камчатском крае и Татарстане

Правительство РФ направит свыше 3 млрд рублей на ремонт дорог в Крыму, на Камчатке и в Татарстане Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство РФ направит свыше 3 млрд рублей на ремонт дорог в Крыму, на Камчатке и в Татарстане. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

– Направим свыше трех миллиардов рублей на ремонт и обновление объектов дорожного хозяйства. Средства получат три субъекта. Это Камчатский край, Крым и Татарстан, – сказал Мишустин.

На эти средства планируется отремонтировать подъездные пути к аэропортам, улучшить автодороги регионального и местного значения, а также продолжить строительство широтной магистрали «Вознесенский тракт» в Казани.

В пресс-службе кабмина уточнили, что выделение дополнительных средств позволит привести в порядок 26,9 км региональных, межмуниципальных и местных дорог в Крыму, в том числе улицы в городах и поселках республики.

Еще 7 млрд рублей выделят на строительство мостового перехода через Обь в Новосибирске. Ожидается, что запуск движения по мосту разгрузит трафик в городе и упростит для водителей выход на федеральные автомагистрали, в том числе на «Чуйский тракт». Премьер отметил, что проект находится на высокой стадии готовности, однако из-за подорожания стройматериалов нужна дополнительная финансовая поддержка.

Ранее стало известно, что Бородинское кольцо на проспекте Победы в Симферополе капитально отремонтируют за 36 млн рублей. В настоящее время в крымской столице ведутся масштабные дорожные работы на улицах Пролетарской, Кавказской и Караимской, их намерены завершить в июне.

Сообщалось также, что на ремонт дорог в Керчи в этом году потратили около 1 миллиарда рублей, на 2023 год запланирован такой же объем работ.

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