Наркодилера из Старого Крыма осудили на 13 лет колонии

Житель Старого Крыма получил срок за покушение и незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

45-летнего жителя Кировского района Крыма осудили на 13 лет колонии за продажу наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

- В январе 2022 года [он] приобрел наркотическое средство каннабис (марихуану), общей массой не менее 161,221 грамма, после чего сбыл своему знакомому за денежные средства в сумме 112 000 рублей, - говорится в сообщении.

Позже мужчина купил еще 163,408 грамма «запрещенки», однако на этот раз продать не успел - был задержан сотрудниками УФСБ. В суде крымчанин вину признал. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее был задержан гражданин РФ, организовавший нарколабораторию в частном доме Севастополя. Мужчине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

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