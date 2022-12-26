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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:45

Крым получит дополнительные 378 млн рублей на ремонт дорог

На эти средства планируют привести в порядок 26,9 км региональных, межмуниципальных и местных дорог
Дмитрий Коренев
Правительство РФ дополнительно направит 378 млн рублей рублей на ремонт дорог в Республике Крым

Правительство РФ дополнительно направит 378 млн рублей рублей на ремонт дорог в Республике Крым

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство РФ дополнительно направит 378 млн рублей рублей на ремонт дорог в Республике Крым. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте кабмина.

Средства должны поступить в регион до конца 2022 года. Ранее сообщалось, что дополнительное финансирование позволит привести в порядок 26,9 км региональных, межмуниципальных и местных дорог в Крыму, в том числе улицы в городах и поселках республики.

Напомним, всего кабмин дополнительно направит на ремонт и строительство объектов дорожного хозяйства в четырех регионах РФ 10,4 млрд рублей, из них более 7 млрд рублей направят на строительство моста через Обь в Новосибирске.

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