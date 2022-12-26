Председатель Госсовета Крыма Константинов заявил о продаже имущества национализированных предприятий

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Предприятия, которые ранее принадлежали недружественным иностранным лицам и были национализированы в 2022 году, продадут на конкурсе.

По словам председателя Госсовета РК Владимира Константинова, при продаже будут соблюдены все нормы законодательства.

- На конкурсной основе, безусловно, это будет, - подчеркнул спикер.

Напомним, в ноябре в собственность республики отошли гипермаркеты «Новацентр», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив». В декабре список пополнило предприятие ООО «Мегастрой».

Как сообщил Константинов, национализированные активы не должны оставаться в госсобственности - это временная форма управления. Ввиду этого вводятся временные администрации до приватизации. Так, предприятия продолжают работать, сотрудники - получать зарплату. В дальнейшем у предприятия появятся новые владельцы.

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