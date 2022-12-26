В Симферополе будут судить мужчину, который «обнес» несколько магазинов и кофейню на 100 тысяч рублей

Уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в серии краж из магазинов крымской столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Как полагает следствие, в сентябре 2022 года обвиняемый похитил из нескольких магазинов и кофейни в Симферополе имущество и денежные средства. С похищенным имуществом мужчина с мест преступлений скрылся, распорядившись им по своему усмотрению, – говорится в сообщении.

Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража». Уголовное дело рассмотрит Киевский районный суд Симферополя.

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