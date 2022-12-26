Что будет с климатом в Крыму в 2023 году: эксперт дал прогноз

Климатические изменения станут еще более заметными в 2023 году Фото: Ирина ГЕРЦ

В 2023 году в Крыму возможно резкое изменение погоды. Хоть серьезных катаклизмов, связанных с глобальным потеплением, бояться не стоит, но привычная температура воздуха все равно может существенно поменяться. Об этом сообщил доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

По словам эксперта, средняя температура воздуха в 2023 году продолжит повышаться, хоть и не будет сильно заметна. Серьезное потепление это скорее для глобальной системы.

- Очень часто считают, что глобальное потепление означает, что становится теплее. Да, в целом так по статистике. Но в этом случае климат становится, наоборот, резче. То есть средняя температура достигается не плавными изменениями сезонов года, а резкими перепадами, - подчеркнул Игорь Вахрушев.

Одним из ярких примеров изменения климата стал температурный рекорд, зафиксированный 17 декабря. В предгорных районах Крыма было зафиксировано до 20 градусов тепла. Как отметил эксперт, именно такие перепады характеризуют климатические изменения. А в 2023 году их станет еще больше.

- Многие крымчане привыкли к перепадам, но они были более гладкими, сейчас они станут более резкими, мы начнем их сильнее замечать, - сказал климатолог.