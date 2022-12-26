В Симферополе на улице Гавена убрали рухнувшее на электроопору дерево

Фото: пресс-служба администрации Симферополя
26 декабря в Симферополе на улице Гавена оперативно убрали рухнувшее на уличный фонарь, сообщили в пресс-службе местной администрации.
- Бригада муниципального учреждения «Город» оперативно выполнила распил аварийного дерева на улице Гавена, - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Напомним, 26 декабря на территории Крымского полуострова действует штормовое предупреждение. Ввиду усиления ветра жителям республики не рекомендуется находиться под линиями электропередачи, аварийными деревьями, плохо закрепленными щитами и рекламными конструкциями.
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