Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 13:15

В Севастополе с 19 по 25 декабря поймали 20 пьяных водителей

Всего сотрудники Госавтоинспекции выявили почти 400 нарушений ПДД
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Среди нарушителей - пешеходы, не дошедшие до "зебры"

Среди нарушителей - пешеходы, не дошедшие до "зебры"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе за минувшую неделю сотрудники ГИБДД зафиксировали 394 нарушения правил дорожного движения. Такие данные предоставили в Госавтоинспекции города-героя.

- 58 водителей нарушили правила проезда пешеходного перехода, 15 выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД, 28 пешеходов перешли проезжую часть дороги в неположенном месте, - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот период было выявлено 20 водителей, управлявших авто в нетрезвом виде. Причем, четверо из них попались повторно - теперь им грозит уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают: в праздничной суете и спешке не стоит забывать о соблюдении ПДД.