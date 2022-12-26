В Севастополе с 19 по 25 декабря поймали 20 пьяных водителей

Среди нарушителей - пешеходы, не дошедшие до "зебры" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе за минувшую неделю сотрудники ГИБДД зафиксировали 394 нарушения правил дорожного движения. Такие данные предоставили в Госавтоинспекции города-героя.

- 58 водителей нарушили правила проезда пешеходного перехода, 15 выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД, 28 пешеходов перешли проезжую часть дороги в неположенном месте, - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот период было выявлено 20 водителей, управлявших авто в нетрезвом виде. Причем, четверо из них попались повторно - теперь им грозит уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают: в праздничной суете и спешке не стоит забывать о соблюдении ПДД.