Врач-хирург из Евпатории с 12-летним стажем получила квартиру на период занимаемой должности

Фото: Минздрав РК

Врачу-хирургу Евпаторийской горбольницы на период занимаемой должности предоставили служебную квартиру, сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

На работу в Евпаторию хирург была приглашена в апреле 2021 года. До этого врач с 12-летним стажем трудилась в одной из больниц Красноярского края.

- Дополнительными гарантиями приглашения медика в Крым являлись оплата расходов за наем жилого помещения или возможность предоставления учреждением служебного жилого помещения из специализированного жилищного фонда региона, - говорится в сообщении.

Жилье, гда доктор теперь будет проживать с семьей, находится в новом жилом комплексе Евпатории.

Ранее сообщалось, что 41 семья в Ялте в этом году получила новые квартиры и выплаты на их приобретение. Среди тех, кто отпраздновал новоселье, сироты, жители аварийных домов, чернобыльцы и инвалиды.

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