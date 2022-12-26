Севастополь попал в пятерку самых тревожных регионов России в 2022 году

В десятку нервных регионов попали Белгородская, Ярославская, Архангельская и Брянская области, а также Забайкальский край Фото: Евгения ГУСЕВА

Севастополь оказался на пятом месте в рейтинге самых тревожных регионов России. Такие данные следуют из «Национального индекса тревожности» агентства КРОС.

В пятерке нервных регионов помимо Севастополя - Москва, Санкт-Петербург, Курская область и республика Бурятия.

- Эти регионы наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя их возможные для себя последствия, - говорится в исследовании.

Согласно результатам рейтинга, больше всего жителей Севастополя тревожит ход спецоперации, диверсии и инфляция. Страхи россиян выявлялись посредством мониторинга СМИ и социальных сетей. Как говорится в исследовании, в этом году общий индекс тревожности в стране вырос почти в два раза по сравнению с 2021 годом.