Где в Симферополе 27 декабря отключат свет

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 декабря отдельные районы Симферополя на несколько часов останутся без электричества.

Речь, слава богу, идет не о блэкауте, но определенные неудобства для обитателей обесточенных зданий все-таки возникнут. Нельзя будет посмотреть телевизор, поработать за компьютером, постирать вещи в стиральной машинке и тому подобное. На электричестве завязан весь наш быт, вся наша жизнь - и с этим не поспоришь.

Но перебои с током – не чья-то прихоть. В компании «Крымэнерго» объяснили, что линии электропередачи отключают из-за планового ремонта.

Где в Симферополе 27 декабря не будет света с 8.00 до 17.00:

- улицы Московская, 37, 39; Стрелковая, 2-26 , 1-19 ; Чонгарская, 30-48 , 39-55 ; Куйбышева, 42-96 , 67-83 ; Общественная, 48-58 , 47-63 ; Ген. Захарова, 4-22 , 1-15А ; Лермонтова, 17-37 ; Фруктовая, 55-61/81 ; Донская, 4-6 , 1-11 ; Титова, 26-40 , 77; Грибоедова, 66-124 , 41-71/2 ; Партизанская, 2-14 , 1-11 ; Рубцова, 2-38 , 1-35 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Смирнова, 2-18 , 1-15 ; Буденного, 2-12 , 1-15 ; Левкина, 1-15; Караимская, 16; Чехова, 34-42 , 17-33;

- переулки Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Фруктовый, 28/38; Совхозный, 10-16 , 7-13 ; Вольный, 24; Дерколь 26;

- проспект Победы, 49-97;

- микрорайон Давыдовка: переулок Лавандовый, 2; улица Объездная, 29;

улица Феодосийская, 1; СОТ - «Изумруд»; «Сады»; «Садовод»; «Юбилейный»; «Дачник»; «Продмаш».

Кстати, работу крымских энергетиков не всегда можно оценить положительно. ГУП РК «Крымэнерго» два года не подключало свет к дому жителей Симферопольского района. Электричество к дому в селе Пожарское, где живет семья с больным ребенком, подвели только после серии публикация в КП-Крым.

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