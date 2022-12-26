Крымчанину грозит три года за хранение марихуаны

В Советском районе наркополицейские задержали 44-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе наркополицейские задержали 44-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, мужчина подозревается в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Ранее в правоохранительные органы поступила информация о том, что мужчина может быть причастен к хранению запрещенных веществ. Полицейские провели в его доме санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли два бумажных свертка и стеклянную банку «с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом».

– Сотрудникам полиции задержанный сообщил, что данное вещество является наркотическим средством марихуана, которое он хранил для личного употребления. По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое вещество растительного происхождения массами 27,55 г, 0,62 г, 18,85 г (в пересчете на высушенное вещество) является наркотическим средством каннабис (марихуана), – говорится в сообщении.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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