В Ялте объявлена угроза техногенной чрезвычайной ситуации из-за ливней

В акватории Ялтинского торгового порта объявлена угроза техногенной чрезвычайной ситуации из-за наноса грунта, скопившегося после ливней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В акватории Ялтинского торгового порта объявлена угроза техногенной чрезвычайной ситуации из-за наноса грунта, скопившегося после ливней, существует риск затопления центральной части города. Об этом сообщается в указе главы Крыма, опубликованном в понедельник на сайте республиканского правительства.

– Отнести ситуацию, сложившуюся в акватории пассажирского комплекса филиала ГУП Республики Крым «Крымские морские порты» «Ялтинский торговый порт», к угрозе техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера, – говорится в документе.

Минтрансу Крыма совместно с администрацией Ялты и руководством Ялтинского морского порта поручено организовать работу по ликвидации наноса грунта в районе реки Быстрой у причалов №№3 и 4 и ликвидировать угрозу ЧС техногенного характера. Контроль за выполнением указа возложен на председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

Напомним, 26 декабря в Крыму действует штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра.

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