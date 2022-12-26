Крым намерен начать в 2023 году экспорт продуктов в Африку

В следующем году власти Крыма намерены начать экспорт продукции в страны Африки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем году власти Крыма намерены начать экспорт продукции в страны Африки. Об этом рассказала журналистам в кулуарах конференции Южного регионального центра поддержки экспорта (ЮРЦПЭ) «Итоги 2022 года и векторы развития на 2023 год. Время новых решений: позиционирование продуктов в онлайне» вице-премьер – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, передает ТАСС.

– Сейчас у нас основной акцент сделан на азиатские рынки. И в следующем году у нас в планах начать работать с Африкой, – рассказала Кивико.

По ее словам, Африка заинтересована в первую очередь в поставках пшеницы, мучной продукции, макаронных изделий. На грядущем экономическом форуме «Россия – Африка» Крым представит отдельный стенд.

Кивико отметила, что в текущем году крымские производители впервые вывели на внешнеэкономические рынки некоторую свою продукцию: муку из виноградной косточки, шоколад, меховые и ювелирные изделия, колбасные товары. Заключены контракты с Белоруссией на поставки вина (на 50 млн рублей), муки (50 млн рублей) и норки (83 млн рублей).

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал ТАСС, что власти республики готовы предложить Белоруссии использовать свои порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50