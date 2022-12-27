В бюджет Крыма в текущем году поступит более 66 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов

Прогноз исполнения расходной части бюджета РК по итогам года составляет более 262 миллиардов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Казна Крыма в текущем году пополнится 66 миллиардами рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 12% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Объем финансовой помощи от федеральных властей, по его словам, превысит 189 миллиардов рублей.

- В рамках Соглашения между правительством Москвы и Совмином РК предусмотрено 16,8 миллиарда рублей, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

За счет этих средств в жизнь воплощаются проекты по благоустройству общественных территорий, закупается техника для уборки улиц, пассажирские автобусы, а также медоборудование.

Согласно прогнозам, исполнения расходной части бюджета РК к концу года составят не менее 262 миллиардов рублей. Почти 80% расходов уйдет на развитие дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, реформирование ЖКХ и на соцподдержку жителей региона.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в расчете на душу населения в республике Крым составит в 2023 году 13 944 рубля. Соответствующее, опубликованное на сайте Совмина РК, вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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