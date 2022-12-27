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НовостиЭкономика27 декабря 2022 6:07

В бюджет Крыма в текущем году поступит более 66 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов

Это более чем на 12 % превышает уровень прошлого года
Екатерина НАЗАРОВА
Прогноз исполнения расходной части бюджета РК по итогам года составляет более 262 миллиардов рублей

Прогноз исполнения расходной части бюджета РК по итогам года составляет более 262 миллиардов рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Казна Крыма в текущем году пополнится 66 миллиардами рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 12% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Объем финансовой помощи от федеральных властей, по его словам, превысит 189 миллиардов рублей.

- В рамках Соглашения между правительством Москвы и Совмином РК предусмотрено 16,8 миллиарда рублей, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

За счет этих средств в жизнь воплощаются проекты по благоустройству общественных территорий, закупается техника для уборки улиц, пассажирские автобусы, а также медоборудование.

Согласно прогнозам, исполнения расходной части бюджета РК к концу года составят не менее 262 миллиардов рублей. Почти 80% расходов уйдет на развитие дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, реформирование ЖКХ и на соцподдержку жителей региона.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в расчете на душу населения в республике Крым составит в 2023 году 13 944 рубля. Соответствующее, опубликованное на сайте Совмина РК, вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года.

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