Через Керченский пролив паромами было перевезено почти 60 тысяч пассажиров

Паромами через Керченский пролив с 9 октября было перевезено почти 60 тысяч пассажиров Фото: Дмитрий СТЕШИН

Паромами через Керченский пролив с 9 октября было перевезено почти 60 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С ночи на 9 октября по 27 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 53 716 пассажиров, 38 714 единиц автотранспорта и 4 347 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

За указанный период паромами, работающими на линии, в обе стороны было выполнено 1273 рейса. Отмечается также, что действующих штормовых предупреждений по проливу на 27 декабря нет.

Напомним, в Севастополе и в Симферополе изменится график общественного транспорта в новогодние праздники. Троллейбусы и некоторые автобусы будут работать по расписанию выходного дня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50