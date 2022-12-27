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НовостиОбщество27 декабря 2022 7:38

Улицу Толстого в Симферополе начнут реконструировать в 2023 году

Также приведут в порядок сквер на проспекте имени Ленина
Екатерина НАЗАРОВА
Улицу Толстого в Симферополе начнут реконструировать в следующем

Улицу Толстого в Симферополе начнут реконструировать в следующем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в крымской столице приведут в порядок сквер на проспекте имени Ленина, а также проведут капремонт улицы Толстова.

- Улица Толстова сегодня действительно нуждается в капитальном ремонте. Планируем ее в 2023 году ремонтировать. Планировали и в 2022 году, но не стали, исходя из соображений, что на сегодняшний день перекрыта на капремонт улица Караимская-Пролетарская, - рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в эфире крымского телеканала «Миллет».

Он добавил, что решение о проведении реконструкции сквера Ленина было принято после того, как эта территория стала победителем в конкурсе на благоустройство.

Ранее сообщалось, что Бородинское кольцо в Симферополе отремонтируют за 36 миллионов рублей. Срок реализации контракта - 30 декабря 2023 года.

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