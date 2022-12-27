В Крыму рассказали, что делать при встрече с волком

Встретить хищника на туристических маршрутах практически невозможно. Фото: Юлия Балахтинова\ФГБУ «Заповедный Крым»

Новогодние каникулы - лучшее время для посещения лесов и заповедников. Но некоторых крымчан пугает возможность встретить во время похода волка. Волноваться, однако, не стоит. Как сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым», встретить хищника на туристических тропах практически невозможно.

Волки боятся человека и сами стараются избегать встреч с ним. Встретить в горной местности, однако, можно так называемый гибрид волка и бродячей собаки - волкособ.Как подчеркивают специалисты, если не сходить с установленных эколого-просветительских маршрутов, то встретить диких животных практически нереально. Однако в любом случае нужно помнить о правилах поведения.

- Если вы все-таки встретили в горах волка или волкособа, не совершайте резких движений, не поворачивайтесь к животному спиной, не смотрите ему в глаза и не бегите. И что очень важно, не пытайтесь отбить у хищника добычу, коей для него являются и домашние, и дикие животные. В этом случае он видит в человеке конкурента, посягнувшего на его собственность, и наверняка поведет себя агрессивно, - рассказали в ФГБУ «Заповедный Крым».

Разумеется, подкармливать любых хищников тоже не стоит - это небезопасно.