Раненых участников СВО в Симферополе с подарками навестили Дед Мороз и Снегурочка

Раненых участников СВО, которые восстанавливаются в военном госпитале Симферополя, поздравили Дед Мороз и Снегурочка Фото: Виталий ПАРУБОВ

Раненых участников СВО, которые в настоящее время восстанавливаются в военном госпитале Симферополя, поздравили с наступающими новогодними праздниками.

В качестве подарков военным привезли сладости и мандарины Фото: Виталий ПАРУБОВ

Из Крымского русского академического театра имени М.Горького с подарками к военным приехали Дед Мороз и Снегурочка. К ним также присоединились координаторы социальных программ КРОО «‎Жизнь в твоих руках»‎.

Еще один теплый презент - письма с рисунками от детей из Лозовской школы-интерната Фото: Виталий ПАРУБОВ

Военным привезли сладости, мандарины и письма от детей из Лозовской школы-интерната. Мероприятие прошло в рамках благотворительной Всероссийской акции «Новый год в каждый дом». В доставке подарков также принимали участие сотрудники РОО ВДВ «‎Союз Десантников Крыма».

В доставке подарков также принимали участие сотрудники РОО ВДВ «‎Союз Десантников Крыма» Фото: Виталий ПАРУБОВ

Кроме того, как сообщается на сейте Крымского русского академического театра имени М.Горького, сотрудники госпиталя были приглашены на новогодние представления.

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