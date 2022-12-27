За год бойцы МЧС Крыма спали от смерти 900 человек

Фото: Сергей Аксенов/Tg

27 декабря в России отмечается День спасателей. С поздравлениями к сотрудникам республиканского МЧС обратился глава Крыма Сергей Аксенов.

- Крымские спасатели достойно выполняют свой долг в самых сложных и экстремальных ситуациях. Они еще раз доказали это в ходе ликвидации последствий терактов в Новофедоровке, Джанкойском районе и на Крымском мосту, - цитирует «Крымская газета» главу региона.

Он отметил, что только в этом году они помогли сохранить жизни не менее 900 человек, а также ликвидировали около 650 пожаров.

Напомним, ранее глава Крыма поздравил сотрудников органов госбезопасности. Он отметил, что что УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю регулярно пресекает попытки терактов и диверсий.

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