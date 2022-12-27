Глава Крыма анонсировал следующее рабочее совещание в Первомайском районе

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал следующее рабочее совещание по проблемным вопросам муниципалитета в Первомайском районе.

- Рабочее совещание о проблемных вопросах муниципального образования пройдет в среду, 28 декабря, в Первомайском районе, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, предыдущее рабочее совещание прошло в Советском районе 21 декабря.

Тогда, среди прочего, глава региона поручил следить за тем, чтобы стоимость доставки баллонного газа для всех абонентов была одинаковой, вне зависимости от удаленности населенного пункта.

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