В Симферополе вручили награды победителям конкурса компьютерных проектов «КИТ-2022»

Фото: "КИА"

27 декабря в столице Крыма состоялась церемония награждения победителей IX ежегодного открытого республиканского конкурса компьютерных проектов «КИТ - 2022».

Как пишет КИА, конкурс проводится при поддержке главы республики, а его организатором выступает Министерство внутренней политики, информации и связи РК.

- В настоящий момент реализована лишь мала часть потенциала ИТ-технологий. И проведение конкурса приближает нас к новым горизонтам и открытиям в цифровом мире, - сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Владимир Трегуб.

Напомним, ранее в Симферополе наградили победителей конкурса «Лучшая новогодняя игрушка- 2023». Победителям достались призы и дипломы, все остальные участники конкурса получили сладкие подарки.

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